Haberler » 3. Sayfa » Lise öğrencisi genç kız adliyede jiletle bileklerini kesti - Haber

Lise öğrencisi genç kız adliyede jiletle bileklerini kesti

Samsun'da lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki genç kız, adliyede staj yaparken jiletle bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

25.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:22Lise öğrencisi genç kız adliyede jiletle bileklerini kesti
'da lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki genç kız, adliyede staj yaparken jiletle bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Olay, Samsun Adliye Sarayında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi E.A., adliyede staj yaparken çalıştığı adliye binasındaki depoya kendini kilitleyip girdiği bunalım sonucu her iki kolunu jiletle bileklerinden keserek intihara kalkıştı. Görevliler tarafından olay fark edildi ve E.A.'nın kendini kilitlediği depodan çıkması sağlandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:20 Kadına Şiddet Gününde kızın kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı
13:15 Bunalıma giren genç kız adliyede jiletle bileklerini keserek intihara kalkıştı
13:13 Çevreye rastgele ateş açan 3 şüpheli yakalandı
13:12 Kadına Şiddet Gününde kızın kaybeden annenin feryadı
13:11 Okul kantininden para çalındı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:41 Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
25.11.2019 13:21:17