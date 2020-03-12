Lise öğrencisi kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
Tufanbeyli ilçesinde, lise öğrencisi İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
12.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:16
Tufanbeyli ilçesinde, lise öğrencisi İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Gökhan Tokpınar, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci oldu.
Çeyrek altınla ödüllendirilen Tokpınar, kazandığı altını bozdurarak Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Gökhan Tokpınar, Mehmet Akif Ersoy'un da İstiklal Marşı'nı yazdığında verilen ödülü almadığını hatırlatarak, kendisinin de bu düşünceyle bağışta bulunduğunu kaydetti.
Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Gökhan Tokpınar, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci oldu.
Çeyrek altınla ödüllendirilen Tokpınar, kazandığı altını bozdurarak Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Gökhan Tokpınar, Mehmet Akif Ersoy'un da İstiklal Marşı'nı yazdığında verilen ödülü almadığını hatırlatarak, kendisinin de bu düşünceyle bağışta bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Tsk Mehmetçik Vakfı, Tufanbeyli, Güncel
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