Lise öğrencisi kız tarihi köprüden Yeşilırmak'a atladı
Başkasının alacağını tahsil etmek isteyeni öldürdüler Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencisi bir kız, Tarihi Yaya Köprüsü'nden Yeşilırmak'a atlayarak intihar girişiminde bulundu.
12.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:07
Başkasının alacağını tahsil etmek isteyeni öldürdüler
SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencisi bir kız, Tarihi Yaya Köprüsü'nden Yeşilırmak'a atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay, Çarşamba ilçesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Yeşilırmak Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ş.O., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Tarihi Köprü üzerine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Kendini köprü üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne atan lise öğrencisinin intihar girişimini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler hemen genç kızı kurtarma çalışmalarına başladı. Botla kızı kurtarmaya çalışan ekipler büyük mücadele sonucunda kızı kurtarmayı başardı. Kurtarılan Ş.O. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.(OGZ-SLH-NT-Y)
SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencisi bir kız, Tarihi Yaya Köprüsü'nden Yeşilırmak'a atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay, Çarşamba ilçesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Yeşilırmak Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ş.O., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Tarihi Köprü üzerine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Kendini köprü üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne atan lise öğrencisinin intihar girişimini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler hemen genç kızı kurtarma çalışmalarına başladı. Botla kızı kurtarmaya çalışan ekipler büyük mücadele sonucunda kızı kurtarmayı başardı. Kurtarılan Ş.O. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.(OGZ-SLH-NT-Y)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Lise öğrencisi kız tarihi köprüden Yeşilırmak'a atladı
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