Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Lise öğrencisi kız tarihi köprüden Yeşilırmak'a atladı - Haberler

Lise öğrencisi kız tarihi köprüden Yeşilırmak'a atladı

Başkasının alacağını tahsil etmek isteyeni öldürdüler Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencisi bir kız, Tarihi Yaya Köprüsü'nden Yeşilırmak'a atlayarak intihar girişiminde bulundu.

12.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:07
Başkasının alacağını tahsil etmek isteyeni öldürdüler
SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencisi bir kız, Tarihi Yaya Köprüsü'nden Yeşilırmak'a atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, Çarşamba ilçesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Yeşilırmak Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ş.O., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Tarihi Köprü üzerine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Kendini köprü üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne atan lise öğrencisinin intihar girişimini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler hemen genç kızı kurtarma çalışmalarına başladı. Botla kızı kurtarmaya çalışan ekipler büyük mücadele sonucunda kızı kurtarmayı başardı. Kurtarılan Ş.O. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(OGZ-SLH-NT-Y) Lise öğrencisi kız tarihi köprüden Yeşilırmak'a atladı

Kaynak: İHA

Etiketler : Çarşamba, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar (1)
X:Ne atlaması düşmüş
Cevap Yaz 0 0

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı Haberler
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Haberler
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Haberler
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Haberler
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Haberler
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla