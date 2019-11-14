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Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

ORDU'da, lise öğrencisi Alperen A. (16), odasında, 'ölümümden ailem sorumlu değildir' yazılı not bıraktıktan sonra, tabanca ile başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

14.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:53

ORDU'da, lise öğrencisi Alperen A. (16), odasında, 'ölümümden ailem sorumlu değildir' yazılı not bıraktıktan sonra, tabanca ile başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

Olay, Bucak Mahallesi Bekir Sami Pamuk Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi Alperen A., evde kimsenin olmadığı sırada, odasında 'ölümümden ailem sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, tabanca ile başına ateş etti. Havalimanına yolcu bırakıp eve dönen aile fertleri, oğullarını kanlar içinde buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Alperen A.'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, soruşturma başlattı. Alperen A.'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde kürsüde şiir okurken çekilen fotoğrafı kaldı.


Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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