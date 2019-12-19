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Lise öğrencisi okulu önünde öldürüldü

Sultangazi'de, Gazi Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Yasin Yağız, okul önünde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

19.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:00 Lise öğrencisi okulu önünde öldürüldü
Sultangazi'de, Gazi Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Yasin Yağız, okul önünde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gazi Ticaret Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağız ile bir grup arasında okul önünde "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmada bıçak darbesiyle yaralanan Yağız, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Olaya karıştığı öne sürülen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Yağız'ın cenazesi Arnavutköy'deki Boğazköy Mezarlığı'na defnedildi.

Güncel

Kaynak: AA

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