Lise Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çaycuma
ilçesinde hayatını kaybeden 12. sınıf öğrencisi Sezer Kalaycıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Kalaycıoğlu köyündeki evlerinde dün aniden rahatsızlanmasının ardından hastanede yaşamını yitiren Sezer Kalaycıoğlu'nun cenazesi, devlet hastanesi morgundan alınarak köyüne getirildi.
Evinin önünde okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından gencin naaşı, köy camisine getirildi.
Cami avlusunda taziyeleri kabul eden baba Recep Kalaycıoğlu, yaptığı açıklamada, oğluna bir yıl önce Akdeniz
anemisi hastalığı teşhisi konulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Oğlum ölmeden önceki akşam saatlerinde kahvede rahatsızlanmış bizlere bir şey söylemedi. Sabah
okula gitmek için kalktı giyindi, lavaboya gitti geç kalınca gittim baktım yığılmış halde buldum. Hepsi bu. Sonra da bunlar başımıza geldi."
Sezer Kalaycıoğlu'nun cenazesi, İlçe Müftüsü Kenan Ermiş'in kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, okulu Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nin müdürü Ali Gücük ile öğretmenleri, arkadaşları ve köylüler katlıdı.
Akdeniz,Çaycuma