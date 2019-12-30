Haberler » Güncel » Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu - Haber

Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu

17 yaşındaki lise öğrencisi, oto kiralama şirketi sahibinin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

30.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:55

'te 17 yaşındaki lise öğrencisi F.A.D, oto kiralama şirketi sahibi R.G'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek R.G'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine emniyet güçleri, kendisinden alınamayan R.G'yi arama çalışması başlattı.

İzmit'te lise öğrencisi F.A.D, polis merkezine giderek arkadaşlarıyla birlikte tanışıp vakit geçirdikleri oto kiralama şirketi sahibi R.G'nin kendilerine yemek ısmarladığını, alkol ve sigara aldığını anlattı.

DAĞ EVİNE GÖTÜRÜP TACİZ ETMİŞ

40 yaşlarında olduğunu tahmin ettiği R.G'nin daha sonra kendisini Başiskele ilçesinde bulunan bir dağ evine götürdüğünü, dokunmak ve öpmek için ısrar ettiğini ifade etti. Başka bir gün de R.G. ile İzmit'te buluştuklarını, zanlının bir şişe alkol alıp geldiğini aynı tacizleri tekrarladığını kaydetti.

A.D'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, R.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu

Polis, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56   Oto galeri açarak, 25 milyon liralık vurgun yaptılar (2) - Haber
17:56   Avcılar'da rüzgarın etkisiyle ağaç yola devrildi - Haber
17:54   Taksim Gezi Parkı'ndaki bir ağaç devrildi - Haber
17:54   Ankara'da, yılbaşında 17 bin polis ve 5 bin jandarma görev yapacak - Haber
17:54   Atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu - ŞANLIURFA - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:51   Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
30.12.2019 17:58:36