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Lise öğrencisinden Aşık Veysel'in ezgileriyle "evde kal" çağrısı

Kocaeli'de lise öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini müzik öğretmeninin yazdığı yeni sözlerle seslendirerek destek oldu.

06.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:50
Lise öğrencisinden Aşık Veysel'in ezgileriyle
Kocaeli'de lise öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini müzik öğretmeninin yazdığı yeni sözlerle seslendirerek destek oldu.
Körfez Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sıla Gökkaya ile müzik öğretmeni Çağdaş Özdemir, "evde kal" çağrısına destek vermek için harekete geçti.
Gökkaya, müzik öğretmeninin Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserine yazdığı yeni sözleri, seslendirerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Sıla Gökkaya, yaptığı açıklamada, "Evde kal, müziksiz kalma" sloganıyla hayata geçirdikleri çalışmayla içinde bulunulan durumu anlatarak farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Aşık Veysel Şatıroğlu, Güncel
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