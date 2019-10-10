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Lise öğrencisinden tekvandoda altın madalya

İspanya'da yapılan 2019 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda, Doğa Koleji öğrencisi Azra Çavuş 44 kg kızlarda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

10.10.2019 11:01Lise öğrencisinden tekvandoda altın madalya
İspanya'da yapılan 2019 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda, Doğa Koleji öğrencisi Azra Çavuş 44 kg kızlarda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde birincilik elde eden Doğa Koleji Çerkezköy Kampüsü 10. sınıf öğrencisi Azra Çavuş, şampiyonluk coşkusunu bayrakla tur atarak yaşadı.

Adım adım zirveye tırmandı

Azra Çavuş'un başarı geçmişi 2014 yılında başladı. 2017 yılında Yıldızlar kategorisinde Dünya Şampiyonu, 2018 yılında ise gençlerde Türkiye ikincisi oldu. 2019 Türkiye Milli Takım seçmelerinde de birinci olduğu için İspanya'ya davet edildi ve henüz şampiyonanın ilk gününde altın madalya kazandı.

"Bu başarı hepimizi gururlandırdı"

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Dünya çapında gerçekleşen şampiyonada öğrencimiz Azra Çavuş, 34 sporcuyla müsabakaya katılarak birincilik elde etti. Şampiyona sonunda İstiklal Marşı'nın okunması, kurumumuz ve Türkiye adına hepimizi gururlandırdı" dedi.

Lüle, "Genç yaşta sportif bir kimlik kazanan öğrencimiz, disiplinli bir çalışma sonucu bu başarıyı elde etti. Öğrencimizi, ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Doğa Koleji, İspanya, Spor

Kaynak: İHA

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