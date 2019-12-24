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Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

BAKIRKÖY'de profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla yaralayan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

24.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:19 Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

BAKIRKÖY'de profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla yaralayan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

'de geçtiğimiz hafta profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı (17) bıçakla yaraladıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Baran Ç. hakkında, savcılığın itirazı üzerine gözaltı kararı verildi.  Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Baran Ç. (16), emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 

Soruşturma savcısı tarafından yeniden sorgusu yapılan Baran Ç., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.  Baran Ç., mahkemedeki sorgusunun ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.  

NE OLMUŞTU?

Bakırköy'de bir lisede okuyan Berhan Tamalan, 20 Aralık 2019 günü okulunun yakınında Baran Ç. tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. 

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Baran Ç., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı. 

 



Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA

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