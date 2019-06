Lise öğrencisinin trafik kazasında ölümü davası

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında, 11. sınıf öğrencisi Julia İnanch'ın ölümüne, sınıf arkadaşı Lilav Heja Can'ın ise yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Toker ile tutuksuz sanık Ömer Karadağ ve bir kısım müşteki katıldı.

Duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık Furkan Toker, olay günü iş çıkışında arkadaşıyla Kayaşehir'e gitmek için yola çıktığını, sahil yoluna çıkarken yolda iki kişinin otostop yaparak aracını durduğunu, sağ arka kapıyı açarak "Paramız yok, bizi Bakırköy'e bırakabilir misiniz?" diye sorduklarını, kendisinin de "havuzlu kavşağın oraya kadar sizi bırakabilirim, oradan nasıl gideceksiniz?" diye sorduğunu, bu kişilerin de "otostop çekeceğiz" dediklerini anlattı.

Sanık Toker, kızları aracına aldıktan sonra "Böyle şeyler yapmayın, kötü insanlara denk gelirsiniz" diyerek uyardığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Kaza yerinden 200-300 metre kadar önce Ömer Karadağ seyir halinde aracıma sürttü. O esnada ben orta şeritteydim galiba tam hatırlamıyorum. Ömer Karadağ'ın benim solumda olduğunu hatırlıyorum. 200-300 metre geride bu olay olduktan sonra peşinden gittim, amacım onu uyarmaktı. Sanık Ömer Karadağ'ın peşinden giderken düz gitmedim ancak makas atarak da gitmedim, çok süratli değildim. Ömer'i 300 metre kadar arkasından takip ettim. Önce taksiye, sonra da bariyerlere çarptım. Taksi en sağ şeritteydi. Ben de sağ şeritteydim. Taksiye sol arka kısmından vurdum. Daha sonra bariyerlere vurdum."

Öndeki aracı takip için makas attığını, bu durumun keyfi olmadığını, olaydan dolayı üzgün olduğunu dile getiren sanık Toker, vicdanının rahat olmadığını ifade ederek aileden af diledi.

Tutuksuz sanık Ömer Karadağ da olay günü iş yerine gitmek için sahil yoluna çıktığını, trafik kurallarına uyduğunu, seyir halinde olduğu sırada arkada bir aracın makas attığını gördüğünü, sağ şeride geçerek araca yol vermek istediğini ancak diğer aracın takibe aldığını anlattı.

Sanık Karadağ, arkasındaki araçtan korktuğunu, kaçmaya çalıştığını, daha sonrasında da sol şeride geçtikten sonra arkadan darbe aldığını, aracında hasar olmadığını, dönüp baktığında arkasında bir kaza olduğunu gördüğünü dile getirerek, "Kaza yerine gittiğimde çevreden insanlar bağırıyordu. Bir kaos ortamı vardı. Olayın benim üzerime kalmasından korktuğum için aracıma binerek kaçtım. Daha sonra da karakola gittim, beni Adli Tıp Kurumu'na sevk ettiler. Alkollü değildim. Ben diğer sanığın aracına sürtüp makas atarak ilerlemedim. Kazanın oluşmasında bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Sanıkların savunmalarının alınmasından sonra mahkeme, müştekileri dinledi.

Olayda yaralanan müşteki Lilav Heja Can, arkadaşı Julia İnanch ile okuldan çıktığını, otostop çektiklerini, tutuklu sanık Furkan Toker'in durduğunu, ilk Julia'nin arabaya bindiğini, arkasından da kendisinin bu araca bindiğini söyledi.

Müşteki Can, emniyet kemeri takmadıklarını, aracın normal hızla gittiğini ifade ederek, olayı şöyle anlattı:

"Şoförün yan koltuğunda oturan kişi müziğin açılmasını istedi. Yüksek sesle müzik açtılar. Sanırım şoförün yanında oturan kişi bir şeyler dedi. Onun üzerine sanık makas atmaya başladı. Bunu da eğlencesine yaptıklarını düşündüm. Korktuğumu belirttim. Bizim bulunduğumuz araca diğer sanığın aracının önden çarptığını hatırlamıyorum. Olsa hatırlardım. Diğer aracı önce ben görmedim. Daha doğrusu o sırada ben yola bakmıyordum. Yola baktığımda öndeki bir araçla her iki araç da makas atarak ilerliyorlardı. Bu sırada bizim araçtakiler sinirli değillerdi. Ben ön koltuğun demirlerine tutundum. Makas devam ediyordu. Başka bir araç ile bizim araç makas ata ata gidiyordu. Bu sırada arkadaşım beni dürterek, 'Biz burada inecektik' dedi. Ben de bağırarak 'Biz burada inecektik' dedim. Tam o sırada taksiye çarptık. Araba döndü. Arkadaşımın araçta olmadığını gördüm. Araçtan inip arkadaşımın yanına gittim. Sonra ambulansa alındım. Belimde ve boynumda doku zedelenmesi oldu. Psikoloji travma yaşadım. Şikayetçiyim."

Maktul İnanch'ın annesi müşteki Elena İnach da, "Ben anneyim. Kızım çok başarılı bir öğrenciydi. Kimya mühendisi olacaktı. Olaydan dolayı çok acı çekiyorum ve üzülüyorum. O benim canımdı, kendimi iyi hissetmiyorum, hayatım mahvoldu." dedi. Mahkeme heyeti, kazanın olduğu yerde keşif yapılmasına ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy 1. Kısım'da 5 Şubat'ta Furkan Toker'in kullandığı araca lise öğrencileri Juliaİnanch ve Lilav Heja Can'ın otostop çekmek suretiyle bindikleri anlatıldı.

İddianamede, Bakırköy istikametinde seyir halindeki otomobilin, Ömer Karadağ'ın kullandığı araçla "arkalı önlü makaslama yaparak" ilerlediği ifade edildi. Toker'in yönetimindeki otomobilin bir taksiye çarptıktan sonra yolun sol kısmına sürüklenerek, Karadağ'ın kullandığı araca ardından da bariyerlere çarptığı anlatılan iddianamede, bu sırada araçtan savrulan lise öğrencileri Juliaİnanch'ın hayatını kaybettiği, Lilav Heja Can'ın da yaralandığı kaydedildi.

Bilirkişi raporunda ise sanık Furkan Toker'in birinci derecede asli kusurlu, diğer sanık Ömer Karadağ'ın ise ikinci derecede tali kusurlu olduğu belirtildi.

Sanıkların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araçlarıyla süratli şekilde seyrettikleri, trafiğin yoğun olduğu esnada hız sınırını aşarak uygunsuz şerit değiştirdikleri anlatılan iddianamede, sanıkların başkalarının canlarına ve mallarına kasten zarar vermeyi istemeseler de bu davranışlarıyla zararın doğabileceğini bilmeleri gerektiği, bilinçli taksirle hareket ettikleri vurgulandı.?

Sanıkların eyleminin özensizlik ve dikkatsizlik sonucu gerçekleştiği, yetenek, şans ve tecrübe gibi faktörlere güvenerek kazanın gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket ettikleri anlatılan iddianamede, sanıklar Furkan Toker ve Ömer Karadağ'ın "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıl 3'er aydan, 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

