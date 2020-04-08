Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor

Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü 12 öğretmen, okulun 3D yazıcı laboratuvarını 7 gün 24 saat tam kapasite çalıştırarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlik üretiyor.

08.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:18
Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor
Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü 12 öğretmen, okulun 3D yazıcı laboratuvarını 7 gün 24 saat tam kapasite çalıştırarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlik üretiyor. Okul Müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, siperlikleri piyasaya göre 10'da 1 oranında ucuza mal edip hastanelere ücretsiz gönderdiklerini söyledi.

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperliklerin temini için ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da 3D yazıcısı olan okullar tüm imkanlarını seferber etti. 8 adet yazıcısı bulunan Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen 3D laboratuvarı kapatılmadı. Virüsün yayılma hızının artmasıyla harekete geçen gönüllü 12 öğretmen, laboratuvarda sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan asetat kağıdından siperlikleri üretmeye başladı. 3D yazıcı ile 1 saat 20 dakikada bir adet üretilen siperlikler, Adana'daki tüm hastanelere ve çevre illerdeki sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderilmeye başlandı. Öğretmenler, 20 Mart gününden bu yana bin 500'ün üzerinde siperlik üretti.

"Girişimci öğretmenler grubu harekete geçti"

İHA muhabirine bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Emin Dinçkurt, birçok kuruma siperlik gönderdiklerini belirterek, "Bizim girişimci öğretmenler grubumuz var. Oradan 3D yazıcılarımız ile siperlik yapabiliriz diye kararlaştırdık. 20 Mart itibarıyla üretmeye başladık. Şuanda Adana Şehir Hastanesi, Yüreğir Devlet Hastanesi, Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Karaisalı Aile Sağlık Merkezi, sağlık ocakları ve Niğde Ulukışla Devlet Hastanesine kadar bu siperlikleri teslim ettik" diye konuştu.

"8-10 liraya siperlik"

İlk günlerde 3 saatte bir siperlik üreten yazıcıların yeni tasarım modeliyle 1 saat 20 dakikada bir siperlik ürettiğini vurgulayan Dinçkurt, "Günde önceden 40 üretimimiz vardı. Bunu arttırıyoruz artık. 2 öğretmenin de evinde yazıcı var. Onlar da evden destek veriyor. Bu konuda bizim de faydamız olduğu için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin eğitimleri için alındı ama böyle bir zamanda şuan öğretmenlerimiz kullanıyor. 12 öğretmenimiz var. Dönüşümlü olarak gelip laboratuvarda çalışıyorlar. Piyasada satılan fiyatın onda birine mal oluyor. Bu da 8-10 lira civarında. Asetat ve filament pahalandı. Önceden 3-4 liraya mal ediyorduk siperlikleri" ifadelerini kullandı.

"1 saat 30 dakikada siperlik"

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İhsan Kaya, gönüllü olarak siperlik üretiminde çalıştıklarını belirterek, "3D yazıcılarımızı proje üretme ve eğitim amacıyla 2 sene önce satın almıştık. Girişimci öğretmenler grubumuzdan mesaj geldi bir akşam ve Adana'da siperlik ihtiyacı olduğu söylendi. Hemen üretime başladık. Şuanda 1 saat 30 dakika içerisinde çıkıyor bir siperlik yazıcıdan" dedi.

"İnsanlara yararlı ihtiyaç"

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Ercan Zengin de insanlara yararlı bir ürün için 3D yazıcı kullandıklarını kaydederek, "Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan bu ürünleri okulumuzun imkanlarıyla sağlamaya çalışıyoruz. Derslerimizde kullandığımız bu yazıcıları okulların tatil olduğu bu süreçte insanlara yararlı bir ihtiyaçta kullanıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kurttepe, Adana, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Haberler
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum Haberler
Para cezası kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil

Son Dakika Güncel Haberleri

10:51: Gençler, sağlık çalışanları için seferber oldu - Haber 10:51: SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci polis haftasını kutladı - Haber 10:51: Elazığ'da üniversite öğrencisi, sokak hayvanlarını besliyor - Haber 10:50: İçişleri Bakanlığı: Hainlerin yakalanması için operasyon başlatıldı - Haber 10:50: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2-3 haftada kritik eşiğe gelirsek başarmış olacağız - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 09:34: Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum - Haber 09:11: Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber