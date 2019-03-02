02 Mart 2019, 12:14
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Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı

Ağrı'daki bir lisede, öğrencilerin tekme tokat birbirine girdiği kavgada, müdür yardımcısı merdivenlerden yuvarlandı. Kısa sürede tüm okula yayılan kavganın görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki A Takımı Savaş Ay Anadolu Lisesi öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği kavgayı ayırmak isteyen müdür yardımcısı, merdivenlerden düşerek yaralandı. Okulun adeta savaş meydanına döndüğü kavganın görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

KAVGA TÜM OKULA SIÇRADI

Ağrı'da öğrenciler arasında çıkan kavga kısa sürede tüm okula sıçradı. Merdivende toplanan öğrenciler birbirlerine vurmaya başladı.

AYIRMAK İSTERKEN MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Bazı öğretmenler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Okul müdür yardımcısı, öğrencileri ayırmaya çalışırken merdivenlerden düşerek kafasına darbe aldı.

kavga, Savaş Ay, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel


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