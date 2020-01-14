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Lise son sınıf öğrencilerini tercih heyecanı sardı

SANKO Üniversitesi, lise öğrencileri tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

14.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:46Lise son sınıf öğrencilerini tercih heyecanı sardı
SANKO Üniversitesi, lise öğrencileri tarafından ilgi görmeye devam ediyor. SANKO Üniversitesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencilerini konuk etti.

Rehberlik Birimi Öğretmeni Fatma Nur İspenoğlu ile birlikte SANKO Üniversitesi'ne gelen öğrencilere, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliğinden Öğr. Gör. Emine Baş, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Öğr. Gör. Hatice Adıgüzel ve Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Diyetisyen Seren Kurtgil, üniversite, bölümler, eğitim ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde öğrencilerin uygulamalı eğitim aldıklarına dikkat çeken akademisyenler, genç bir üniversite olmalarına rağmen Erasmus Değişim Hareketliliği Programı kapsamında pek çok ülkeye öğrenci gönderdiklerine dikkat çekti.

Üniversitenin yemekhane, kütüphane ve laboratuvarları gezme fırsatı bulan öğrenciler, Laboratuvar Sorumlusu Nilay Uçar'dan bilgiler aldı.

Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğünden Bekir Cansız ve İbrahim İncioğlu ise üniversitenin puanları, burs olanakları, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinlikleri ve gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri hakkında öğrencileri bilgilendirerek, SANKO Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden farklarını anlattılar.

Ziyaret, hediye takdimi ve birlikte fotoğraf çekimi ile son buldu. - GAZİANTEP

Necip Fazıl Kısakürek, Anadolu Lisesi, Güncel

Kaynak: İHA

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