15 Kasım 2018, 19:03
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Lisede Skandal! Kadın Öğretmen, 2 Öğrencisini Evine Götürüp Birlikte Oldu

İngiltere'de 37 yaşındaki müzik öğretmeni, 17 yaşındaki iki erkek öğrencisiyle ile ilişkiye girdiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

İngiltere'de bir müzik öğretmeninin 2 öğrencisiyle yaşadığı cinsel ilişki, kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Öğrencilerine alkollü içecek içirip cinsel ilişkiye giren öğretmen çalıştığı okuldan kovuldu.

ÖNCE KAFEYE DAVET ETTİ

34 yaşındaki müzik öğretmeni Laurie Softley, 17 yaşındaki öğrencisini bir şeyler içmek için kafeye davet etti. Burada biraz vakit geçirdikten sonra öğretmen, öğrencisini kendi evine götürdü. Daha sonra öğrencisine alkollü içecek veren öğretmen, öğrencisini yatak odasına götürüp ilişkiye girdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞ

Olay ile ilgili yapılan soruşturmada, öğretmenin daha önce de başka bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı.Soruşturmada ifade veren öğrenci, öğretmenin kendisini evine götürüp alkollü içecek verdiğini, biraz yakınlaştıktan sonra yatak odasına gidip ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

Skandalın duyulmasının ardından Softley, çalıştığı okuldan atıldı. Okul yönetimi öğrenci velilerine olaydan duydukları rahatsızlığı dile getiren bir mektup yolladı.

İngiltere
15 Kasım 2018 Perşembe 19:03



YORUMLAR (32)
ÇOCUKLAR DA DUYSUN NOLMUŞ YANİ: yılın-haberi
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KEŞKE: bizi bulmaz böyle hocalar :D
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.....: BU UYGUNSUZ YORUMLARI YAZAN YORUMCULAR BİZDEN DEĞİLDİR DİKKATİNİZE. . . BUNLAR SADECE OKUDUĞUMUZ ÇİRKEFLİĞİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE VE DAĞITMAYA VE AYNI ZAMANDA AYNI KÜLTÜRDENMİŞİZ GİBİ LANSE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR. . BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ, ÖĞRETMENİNİ CİNSEL OBJE GİBİ GÖRMEZ. AKSİNE ÖĞRETMENİNİ ANNE VE BABASI GİBİ GÖREN, SAYGI VE HÜRMET GÖSTEREN, ELİNİ ÖPÜP BAŞINA KOYAN BİR KÜLTÜRDÜR ÇOK ŞÜKÜR. . .
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  • İNEK : neden bağırıyorsun? sakin sakin konuşsan da anlarız eşek değiliz. .
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ÖZLEM ACAR: Aşağdaki yorumlar iğrenç ! Adamlığınızdan insanlığınızdan utanın
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