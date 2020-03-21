Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak - Ekonomi

Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak

- Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak Adana'da 2 meslek lisesi günlük üç bin adet maske üretmeye başladı Mllli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Adana'da, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve personelleri günlük bin...

21.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:15
- Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak
Adana 'da 2 meslek lisesi günlük üç bin adet maske üretmeye başladı
ADANA - Mllli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Adana'da, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve personelleri günlük bin adet maske üretmeye başladı. Maskelerin ilk etapta Adana'daki kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere dağıtılacağı öğrenildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Korona virüs ile mücadele önlemleri' kapsamında, belirlenen pilot iller içerisinde bulunan Adana'da ki Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sabancı MTAL de maske üretimi çalışmaları başlatıldı.
2 okuldan toplam 30 öğretmen ve personel, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan Sabancı MTAL de oluşturulan atölyede üretim yapıyor.
İlk etapta günlük üç bin adet maske üretecek 2 okul, ilerleyen dönemde talebin artması halinde kapasiteyi de daha da genişletebilecek imkana sahip.
"Süreç devam ettikçe üretimi sürdüreceğiz"
Sabancı MTAL Müdürü Kezban Oymakcıer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyerek, "Bakanlığımızın talimatıyla birlikte okullarımızda maske üretimine başladık. Adana'da 3 okul maske üreteceğiz. Şuanda Seyhan İsmet İnönü MTAL ve Sabancı MTAL olarak üretiyoruz. Ortalama günlük 3 bin kapasiteyle çalışma planlamamız var. Süreç devam ettikçe biz de üretime devam edeceğiz. Çalışan personel ve öğretmenler olmak üzere 30 kişiyle devam ediyoruz şu anda. İleri de ihtiyaçlar doğrultusunda 12.sınıf öğrencilerini de sürece dahil edeceğiz" diye konuştu.
"Günlük ortalama bin üretim düşünüyoruz"
Seyhan İsmet İnönü MTAL Müdürü Serkan Şafak da ürettikleri maskelerin piyasaya göre daha kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Maske üretimine bugün itibariyle başladık. Maskeler ilk etapta Adana içerisinde ki kamu kurumlarının ihtiyacı karşılanacak. Günlük ortalama üç bin adet üretim düşünüyoruz. Bizim hedefimiz piyasayı dengelemek. Dışarı da maskelere göre bizimkiler dikişli olduğu için daha kaliteli" ifadelerini kullandı.
Öte yandan yetkililer N95 tipi maskeninde üretimi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Lisede üretilen maskeler kamuya dağıtılacak
Etiketler : Meslek Lisesi, Adana, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında Ekonomi
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Ekonomi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Ekonomi
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Ekonomi
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Ekonomi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi - Ekonomi Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek - Ekonomi Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi nisanda ödenecek - Ekonomi OSD/Yenigün: Otomotiv üretimde ciddi kayıplar yaşamaya başladı - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu - Ekonomi Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek - Ekonomi Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler
Loading