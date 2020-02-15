Lisede yediği dayak, şampiyonluğun yolunu açtı

ANTALYA'da, 20 yaşındaki milli takım sporcusu, Türkiye ve Avrupa Açık Muaythai şampiyonu Ahmet Ertekin, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Lisede arkadaşlarından yediği dayak nedeniyle kendisini savunmak için muaythai'ye başladığını belirten Ertekin, spor hayatını sürdürebilmek uğruna ailesinden ayrı yaşıyor.

Antalya 'da yaşayan Ahmet Ertekin, 4 yıl önce lise döneminde arkadaşları tarafından dövülünce, kendisini savunmak için muaythai'ye başladı. Antrenörü Hasan Urlu yönetiminde antrenman yapan Ertekin, 2 yıl önce ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve altın madalya kazandı. Ahmet Ertekin, okulundan mezun olduktan sonra ailesinin Batman'a taşınma kararı üzerine, spor hayatında başarılı olmak için Antalya'da kalmayı tercih etti. Antrenman yaptığı salonda kalan, zaman zaman da aile büyüklerinin evine giden Ahmet Ertekin, geçimini sağlamak için inşaat işçiliği, restoran ve kafelerde garsonluk, bulaşıkçılık ve kuryelik yaptı.

AİLESİNDEN AYRI KALDI, ANCAK HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Muaythai'de başarılı olmayı hedefleyen Ahmet Ertekin, milli takım formasıyla geçen yıl katıldığı Antalya Açık Avrupa Federasyon Kupası'nda da şampiyonluk kazandı. Ailesinden ayrı yaşayan ve birbirinden farklı işlerde çalışan Ertekin, tüm zorluklara rağmen spor sevgisinden vazgeçmedi.

Tek başına zorluklarla baş etmeye çalışan Ahmet Ertekin, sporda başarı kazanarak, ailesinin yüzünü güldürüp, hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Ertekin, haziran ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor.

'ARKADAŞLARIM İTİP KAKIYOR DİYE BAŞLADIM'

Şampiyon sporcu Ahmet Ertekin, hedeflerini şöyle anlattı:

"Lisede insanların, arkadaşlarımın beni itip kakmasından dolayı kendimi savunmak için muaythai sporuna başladım. Spor yaptıkça hedeflerim oldu. Güzel başarılar kazanmak istedim. Spora başladıktan 2 sene sonra Türkiye şampiyonu oldum. Başarımdan dolayı kendimle gurur duydum. Daha iyisini yapmak istedim. Ailem bazı nedenlerden 2 yıl önce memlekete gitmek zorunda kaldı. Ben sporda başarılı olmak için Antalya'da kaldım. Tek başıma yaşıyorum. Her zaman sporda ilerlemeye çalıştım. Türkiye ve Avrupa Kupası şampiyonuyum. Abu Dabi'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Kendimi ve sporumu ilerletebileceğim işte çalışacağım ve spor hayatımda en iyi olabilmek için çabalayacağım. En büyük arzum şampiyonalarda bayrağımı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutabilmek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ahmet Ertekin'in salona gelişinden görüntüler

Ahmet Ertekin'in Türk bayrağına selam vermesi

Antrenman öncesi hazırlık

Ahmet Ertekin tekli ve antrenörüyle antrenman yaparken

Ahmet Ertekin ile röportaj

Madalyadan yakın plan görüntü

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,