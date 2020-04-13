Lisedeki atölyede, günde 3 bin maske üretimi

BİNGÖL'deki Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyede, günde 3 bin cerrahi maske üretiliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Önümüzdeki günlerde üretimi 10 bine çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve valilik desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atölye kuruldu. Atölyede günlük 3 bin tek kullanımlık cerrahi maske üretimine başlandı. 12 usta öğretici ve 3 öğrencinin çalıştığı atölyede ilerleyen günlerde 10 bin adede kadar maske üretilmesi hedefleniyor.

Atölyeyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Tüm dünyayı etkisini altına alan 'Covid-19' pandemisi tehdidine karşı biz de çalışmalar yapmayı planladık. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla atölye kurduk. Bu atölyede usta öğreticilerimiz, okul idaresi, bölüm şefleri ve öğretmenlerimiz destek sunuyor. Şu anda günlük üretim kapasitemiz 3 bin civarında ve önümüzdeki günlerde bunu 10 bine çıkarmayı planlıyoruz. Burada ürettiğimiz tek kullanımlık cerrahi maskeleri ki bunlar standartlara uygun olacak, 3 katlı 60 gramlık maskelerdir. Bu ürünleri valiliğimize teslim edeceğiz. Valiliğimiz koordinesinde bu maskeler sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza, aile sağlık merkezlerimize, emniyetimize, jandarmamıza ve diğer kurumlara dağıtacak" diye konuştu.

Talep olması halinde çevre illere de maske gönderebileceklerini aktaran Güney, "Meslek liselerinin sadece sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü değil aynı zamanda bu tür durumlarda da ani refleksle üretim yapan fabrikalar haline getirmeye gayret ettik. Burada ürettiğimiz ürünleri dediğimiz gibi ilimizde kullanacağız ama talep olması halinde çevre illere de dağıtmayı planlıyoruz" dedi.