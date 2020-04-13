Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Lisedeki atölyede, günde 3 bin maske üretimi

BİNGÖL'deki Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyede, günde 3 bin cerrahi maske üretiliyor.

13.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:14
Lisedeki atölyede, günde 3 bin maske üretimi

BİNGÖL'deki Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyede, günde 3 bin cerrahi maske üretiliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Önümüzdeki günlerde üretimi 10 bine çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve valilik desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atölye kuruldu. Atölyede günlük 3 bin tek kullanımlık cerrahi maske üretimine başlandı. 12 usta öğretici ve 3 öğrencinin çalıştığı atölyede ilerleyen günlerde 10 bin adede kadar maske üretilmesi hedefleniyor.

Atölyeyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Tüm dünyayı etkisini altına alan 'Covid-19' pandemisi tehdidine karşı biz de çalışmalar yapmayı planladık. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla atölye kurduk. Bu atölyede usta öğreticilerimiz, okul idaresi, bölüm şefleri ve öğretmenlerimiz destek sunuyor. Şu anda günlük üretim kapasitemiz 3 bin civarında ve önümüzdeki günlerde bunu 10 bine çıkarmayı planlıyoruz. Burada ürettiğimiz tek kullanımlık cerrahi maskeleri ki bunlar standartlara uygun olacak, 3 katlı 60 gramlık maskelerdir. Bu ürünleri valiliğimize teslim edeceğiz. Valiliğimiz koordinesinde bu maskeler sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarımıza, aile sağlık merkezlerimize, emniyetimize, jandarmamıza ve diğer kurumlara dağıtacak" diye konuştu.

Talep olması halinde çevre illere de maske gönderebileceklerini aktaran Güney, "Meslek liselerinin sadece sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü değil aynı zamanda bu tür durumlarda da ani refleksle üretim yapan fabrikalar haline getirmeye gayret ettik. Burada ürettiğimiz ürünleri dediğimiz gibi ilimizde kullanacağız ama talep olması halinde çevre illere de dağıtmayı planlıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Karşıyaka, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Lisedeki atölyede, günde 3 bin maske üretimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:43: Toroslar'da dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor - Haber 16:43: ANTALYA Turistik mekanlar boş kaldı - Haber 16:42: Korona virüsü yendi, kalbine yenik düştü - Haber 16:42: Viranşehir'de caddeler arındırıldı - Haber 16:42: İlkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler