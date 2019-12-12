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Liseler arası bilek güreşi yarışması

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde yapılan 'Güçlü Bilekler Güçlü Nesiller' bilek güreşi yarışması yapıldı.

12.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:19Liseler arası bilek güreşi yarışması
'nın ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde yapılan 'Güçlü Bilekler Güçlü Nesiller' bilek güreşi yarışması yapıldı.

Yarışmaya ilçe genelindeki 7 liseden 28 sporcunun katıldığı belirtildi.

Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Küçükçakır, bilek güreşi sporu ile ilgili ilk kez bir yarışmaya ev sahibi yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Küçükçakır, "İlçemizdeki liselerden 7 okulun katılım sağladığı 28 sporcu öğrenci 3 kategoride mükemmel bir yarışma çıkardı. 55-65 kilogram arası kategorisinde 1'inci Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Göktepe, 2'inci Simav Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Çevik, 3'üncü Simav Fen Lisesi öğrencisi Ömer Aladağ, 66 -75 kilogram kategorisinde 1'inci Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Çelik, 2'inci Simav Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Recep Memiş, 3'üncü Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Altındağ, 76 -85 kilogram kategorisinde 1'inci Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nurettin Uçak, 2'inci Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Güner Aydoğmuş, 3'üncü Simav Eynal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Durmuş Yıldırım olmuştur" dedi. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Kütahya, Simav, Spor

Kaynak: İHA

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