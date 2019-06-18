18.06.2019 14:15
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Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası

Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası

Okul sporları kapsamında "Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası", Samsun'da gerçekleştirildi.

Okul sporları kapsamında "Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası", Samsun'da gerçekleştirildi.
İlkadım Bowling Salonu'nda 10-12 Haziran tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye genelinden 45 ilden 90 takımda 640 sporcu katıldı.
Genç kızlar kategorisinde yarı finalde geçen yılın şampiyona Mersin Tevfik Fikret Anadolu Lisesini yenmeyi başaran Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi, finalde de Samsun İlkadım Tülay Başaran Anadolu Lisesi'ni mağlup ederek birinci oldu.
Turnuvada Mersin Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi üçüncü, Adıyaman Atakent Çok Programlı Lisesi de dördüncülüğü elde etti.
Genç erkekler kategorisinde ise Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Atakum Samsun Zafer Özel Eğitim Meslek Lisesi ikinci, Adıyaman Mimar Sinan MTAL üçüncü, Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi de dördüncü oldu.
Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Nihat Uysal ve geçen yıl takımın oyuncusu olan Nagihan Aktaş, yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek, "Bowling çok zevkli bir spor branşı. Bu tarz tesislerin artmasıyla daha da sevilecektir. İlerleyen zamanlarda isteğimiz okulumuzdan milli takım oyuncusu çıkarabilmek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Tekkeköy, Anadolu Lisesi, Samsun, Türkiye, Güncel

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