Okul sporları kapsamında "Liseler Arası Bowling Türkiye
Şampiyonası", Samsun
'da gerçekleştirildi.İlkadım
Bowling Salonu'nda 10-12 Haziran tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye genelinden 45 ilden 90 takımda 640 sporcu katıldı.Genç
kızlar kategorisinde yarı finalde geçen yılın şampiyona Mersin Tevfik Fikret
Anadolu Lisesini yenmeyi başaran Tekkeköy
Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi, finalde de Samsun İlkadım Tülay Başaran Anadolu Lisesi'ni mağlup ederek birinci oldu.
Turnuvada Mersin Tevfik Sırrı Gür
Anadolu Lisesi üçüncü, Adıyaman Atakent
Çok Programlı Lisesi de dördüncülüğü elde etti.
Genç erkekler kategorisinde ise Çorum
Şehit Erol Olçok
Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Atakum
Samsun Zafer Özel Eğitim Meslek Lisesi
ikinci, Adıyaman Mimar Sinan
MTAL üçüncü, Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi de dördüncü oldu.
Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Nihat Uysal
ve geçen yıl takımın oyuncusu olan Nagihan Aktaş, yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek, "Bowling çok zevkli bir spor branşı. Bu tarz tesislerin artmasıyla daha da sevilecektir. İlerleyen zamanlarda isteğimiz okulumuzdan milli takım oyuncusu çıkarabilmek." ifadelerini kullandı.