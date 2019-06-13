Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Okullar Arası Bowling Türkiye Şampiyonası" oynanan final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile son buldu.Samsun'un ev sahipliği yaptığı "Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'na 45 ilden 90 takım katıldı. Toplamda 640 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Samsun takımları damgasını vurdu. İlkadım Bowling Salonunda üç gün süren müsabakalarda, Samsun'dan katılan 8 takımdan üçü finalde yarıştı. Genç kızlar kategorisinin final karşılaşmasında iki Samsun takımı İlkadım Tülay Başaran Anadolu Lisesi ile Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen final karşılaşmasının ardından, Tekkeköy Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi rakibi İlkadım Tülay Başaran Anadolu Lisesini 495'e 488 skor ile geçerek Türkiye şampiyonu oldu.Okul sporları faaliyetleri arasında Liseler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye'de ikinci kez hafif düzeyde zihinsel engelli sporcuların da yarıştığı Türkiye şampiyonasında Samsun takımlarından Zafer Eğitim Meslek Lisesi, gençler kategorisinde finale kalarak Samsun adına büyük gurur yaşattı. Genç erkekler kategorisinde, Samsun takımı olan Zafer Özel Eğitim Meslek Lisesi rakibi Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesine 580'e 678 skorla yenilerek Türkiye ikincisi oldu.Dereceye giren takımlar ödüllendirildiSamsun'un ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye şampiyonasında dereceye giren takımlara madalya, kupaları ve 100. yıl tişörtleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Hale Güngör ve Samsun Bowling İl Temsilcisi Ramazan Çoban tarafından verildi. - SAMSUN