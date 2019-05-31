Liselere Geçiş Sınavı'na oryantiring ile hazırlandılar

BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde bulunan Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Liselere Geçiş Sınavı'na(LGS
) oryantiring sporuyla hazırlandı. 8'inci sınıfta okuyan 16 öğrenci, zeytin ağaçlarının aralarına saklanan soruları bulmaya çalıştı.
Edremit Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun 12 dönümlük arazisinde yarın yapılacak LGS'ye girecek olan 16 öğrenci, 4 takım halinde zeytin ağaçlarının arasına gizlenen ve sınavda çıkma ihtimali yüksek olan soruları bulup, cevaplayarak, bir sonraki hedefe koştu. Hem spor yapan hem de eğlenerek sınav stresini üzerlerinden atan öğrenciler, oyunu Türk bayrağı pazılını tamamlayarak, bitirdi.
Edremit Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İlyas Demir
, oryantiring oyunu ile çocukların sorularla yarışma imkanı yakaladığını belirterek, "Oryantiring daha çok doğada, ormanda, arazide oynanan bir oyun. Okulumuz 12 dönümlük zeytin bahçeleri içinde güzel alana sahip. Beden eğitimi öğretmenimiz Dilek Atay'ın önerisiyle bu oyunu öğrencilerimizin oynamasını istedik ve güzel bir oyun ortaya çıktı. Aynı zamanda bu oyunu oynayan öğrenciler bu hafta sonu LGS'ye girecekler. Onlar için de bir stres atma, motivasyon oldu bu oyun. Edremit bu oyun için güzel bir coğrafyaya sahip. Alttan gelen sınıflara da bu projeyi uygulamayı planlıyoruz" dedi.
Beden Eğitimi Öğretmeni Dilek Atay da "Öğrencilerimiz yorucu bir tempo ile çalıştılar, biz de eğlenmelerini istedik. Oryantiring oyununu değiştirerek, hedeflere sınavda çıkma ihtimali yüksek olan soruları koyduk. Soruları bilerek, yeni haritalar alarak ve pazılın parçalarını tamamlayarak oyunumuzu tamamladılar. Oyun sonunda da Türk bayrağını oluşturduk. Öğrencilerimiz hem motive oldu hem de eğlendi. Sınavda başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.
Öğrencilerden İrem Ilıkkan ise "Eğlence amaçlı oyunu oynadık. Yarın LGS var. LGS, hafta sonu olduğu için oyunumuzun içinde sınavda çıkabilecek eğlenceli sorular vardı. Bu sorurlar ile sınava katkı sağladık" dedi. Okulun 8. sınıf öğrencisi olan ve oryantiring sporunda hakemlik yapan Tuğba Aydın
da, "Arkadaşlarımız oyunda takım renklerindeki taşları buluyorlar. Mesela mavi taş verirlerse, mavi soruyu veriyorum. Onlar da cevapları buluyorlar. Eğer doğru cevabı bulurlarsa rengine göre haritayı veriyorum, diğer soruların bulunduğu alana gidiyorlar. Bu oyunla eğlenirken öğreniyoruz" diye konuştu.
- Balıkesir
Kaynak: DHA
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