15.06.2019 18:37
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Liselerin SANKO Üniversitesi'ne ilgileri devam ediyor

Liselerin SANKO Üniversitesi

Özel Teknonet Fen Lisesi öğrencileri, SANKO Üniversitesi'ni ziyaret ederek, bilgi aldı.

Özel Teknonet Fen Lisesi öğrencileri, SANKO Üniversitesi'ni ziyaret ederek, bilgi aldı.

Rehberlik Birimi Öğretmeni Yasemin Yıldız ve Biyoloji Öğretmeni Büşra Tümay'ın da katıldığı ziyarette, Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İmge Uslu, öğrencilere laboratuvarlar hakkında bilgiler verdi. Tıp mesleği hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Uslu, anatomi laboratuvarında öğrencilerin maketleri incelemesine eşlik etti. Kadavra sayıları ve uygulamalı dersler ile ilgili de açıklamalar yapan Dr. Öğr. Üyesi Uslu, "Sizleri SANKO Üniversitesi olarak görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Laboratuvar sorumlusu Nilay Uçar, Digilab hakkında ve Simülasyon Laboratuvarında bulunan simülatörler ilgili olarak öğrencilerle paylaşımda bulundu. Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin üniversitenin, sosyal imkanları, bursları, puanları, öğrenci kulüpleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kütüphane ziyaretinin ardından, öğrencilere armağan takdimiyle gezi sona erdi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Yasemin Yıldız, Güncel

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