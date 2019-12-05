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Liseli Anıl için engelsiz laboratuvar kuruldu

MUĞLA'da yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Anıl Şişman'ın (16), bedensel engeli nedeniyle ikinci kattaki bilgisayar laboratuvarına çıkamaması üzerine öğretmenleri ve okul idarecileri tarafından zemin katta bilgisayar laboratuvarı oluşturuldu.

05.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:42Liseli Anıl için engelsiz laboratuvar kuruldu

MUĞLA'da yaşayan 10'uncu sınıf öğrencisi Anıl Şişman'ın (16), bedensel engeli nedeniyle ikinci kattaki bilgisayar laboratuvarına çıkamaması üzerine öğretmenleri ve okul idarecileri tarafından zemin katta bilgisayar laboratuvarı oluşturuldu. 'Engelsiz' laboratuvar, Şişman'ın da katılımıyla hizmete açıldı.

ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan Anıl Şişman, bilgisayar laboratuvarının üst katta olması nedeniyle sıkıntı yaşadı. Arkadaşlarının yardımıyla laboratuvara ulaşabilen Şişman'ın sorununa çözüm bulunması için okul yönetimi ve öğretmenleri harekete geçti. Üst kattaki laboratuvarlardan alınan 2'şer bilgisayar ile zemin katta bir laboratuvar daha oluşturuldu. Böylelikle Şişman da artık engelsiz bir bilgisar laboratuvarında arkadaşları ile eğitim görmeye başladı. Yeni oluşturulan bilgisayar laboratuvarı, 'Engelsiz yaşam için el ele' sloganı ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında kullanıma açıldı. Açılışa, Okul Müdürü İsmail Özer, Anıl'ın annesi Sevda Şişman ve öğrenciler katıldı. Artık merdiven çıkmak zorunda kalmayacağı için çok mutlu olduğunu belirten Anıl Şişman, "Lütfen, kimse kaldırımlara otomobillerini park etmesin. Binalar, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere gerekli her yere engelliler de düşünülerek asansör yapılmalı. Tek isteğimiz engeliler için farkındalık" dedi.

Şişman'ın annesi Sevda Şişman ise, "Şu an çok heyecanlıyım. Oğlumu üst kattaki bilgisiyar sınıfına taşımaya gücüm yetmiyordu. Arkadaşlarına yük oluyor diye yardım istemeye çekiniyordum. Bana vermeden çıkardıklarında ise mahçup oluyordum. Ama artık içim rahat, gözüm arkada kalmayacak" dedi.

'ONLARIN FARKINDA OLMAMIZ LAZIM'

Okul Müdürü İsmail Özer ise şunları söyledi:

"Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır aslında. O nedenle, engellileri anlamak için onlara elimizden gelen gayreti, önemi göstermemiz, saygı duymamız lazım. Onlar da bu toplumun içerisinde birer birey. Bu konuda okulumuzda, daha önce farkındalık oluşturmak için böyle bir hazırlayıp, paylaştık. Şimdi de engelli öğrencimiz Anıl Şişman için bir çalışma planlayıp, engelsiz bilgisayar laboratuvarı oluşturduk."



Anadolu Lisesi, Milas, Güncel

Kaynak: DHA

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