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Liseli aşçı adayları, SUBÜ uygulama mutfağını gezdi

Lise öğrencileri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek aşçılık programına katıldı.

24.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:38Liseli aşçı adayları, SUBÜ uygulama mutfağını gezdi
Lise öğrencileri, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Turizm Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek aşçılık programına katıldı.
Serdivan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri, Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Uygulama mutfağını gezen öğrenciler, aşçılık programına ilişkin kapsamlı bilgi aldı.
Aşçılık Programı Başkanı Öğr. Gör. Taner Öztürk, sektöre doğrudan temas eden bir konumda bulunan meslek yüksekokullarında aşçılık eğitimi için gerekli her türlü donanım, uygulama mutfağı ve dersliğin bulunduğunu söyledi.
Eğitsel anlamda öğrencilerin meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri teorik altyapı ve uygulama deneyimini sunduklarını ifade eden Öztürk, "Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz aldıkları çağı yakalayan nitelikli eğitim sayesinde meslek hayatlarını yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde devam ettirme imkanına sahip oluyorlar. Mezun olunduğunda uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekiplerinde, restoranların mutfak ve işletme bölümlerinde, gıda işletmelerinin ürün geliştirme departmanlarında, yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda kolaylıkla iş bulabiliyorlar." diye konuştu.

Sakarya, Sapanca, Güncel

Kaynak: AA

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