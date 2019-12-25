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Liseli aşçılar 300 kişiyi doyuruyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir yandan yiyecek içecek hizmetleri üzerine eğitim alırken bir yandan da her gün 300 kişiye yemek çıkartarak üretime katkıda bulunuyorlar.

25.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:18 Liseli aşçılar 300 kişiyi doyuruyor
'in ilçesinde Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir yandan yiyecek içecek hizmetleri üzerine eğitim alırken bir yandan da her gün 300 kişiye yemek çıkartarak üretime katkıda bulunuyorlar. Yaptıkları yemekleri ise okulun yemekhanesinde satışa sunuyorlar.

Yiyecek İçecek Bölümü'nde 100 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptığı uygulamalı eğitimler ile dikkatleri çekiyor. Öğrenciler 4 yıllık eğitim hayatları boyunca bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da üretime katkıda bulunuyorlar. Bir çok alanda özel siparişleri dahi alan öğrenciler her gün çeşitli resmi ve özel kurumlara yemek hizmeti sunmanın yanı sıra okulun yemekhanesinde öğle yemeği hizmetini halka açık bir şekilde sunuyorlar. Bir yandan eğitimlerini alan öğrenciler üretime yaptıkları katkılar nedeniyle döner sermayeden de paylarına düşeni alarak aile ekonomilerine destek sağlıyorlar. Hafta için her gün 300 kişilik sıcak yemek üretimi yapılan okulda öğrenciler hijyen kuralları, el maharetleri ve çalışma düzenleri ile örnek gösteriliyor.

Yiyecek, İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Şenay Atakan "Öğrencilerimiz yemekhanede müşterilerimize gün içinde sunduğmuz yemekleri hazırlıyorlar. 4 kap yemek hazırlanıyor her gün. Öğrencilerimiz bu üretimin her aşamasında yer alıyor. Salata üretimi, tatlı üretimi, ana yemek ve yardımcı yemek üretiminde öğrencilerimiz birebir uygulama yaparak mesleğini öğrenme şansına sahip oluyor. Yemekhanemiz ve restoranımız döner sermaye kapsamında çalışmaktadır. Öğrencilerimiz burada çalıştığı sürece katkı payı almaktadır."dedi.

Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Yenigöçke "Yiyecek içecek hizmetleri alanında toplam yüz öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz yemekhanemizde görev almakta Edremit halkına yemek hizmeti sunmaktalar. Diğer kurumlar ile iş birliğine girip onlara da yemek hizmeti sunmaktayız. Yemekhane salonumuzun kapasitesi şu an 110 kişilik. Aynı zamanda araçlarımız ile dışarı da yemek hizmeti sunabilmekteyiz kurumlara. Bir günde toplam 300 kişiye yemek hizmeti üretimi gerçekleştirebiliyoruz. " dedi. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Edremit, Akpınar, Güncel

Kaynak: İHA

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