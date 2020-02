Liseli didem'den 4 gündür haber alınamıyor

Liseli Didem'den 4 gündür haber alınamıyorERZURUM'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartışıp evden çıkan lise öğrencisi Didem Turan'dan (17), 4 gündür haber alınamıyor, Aile kızlarının hayatından endişe ettiğini belirterek, bir an önce bulunmasını istedi.Aşkale'nin Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Aşkale Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, geçen Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden itibaren kendisinden bir haber alamadıklarını söyleyen baba Yüksel Turan, 'Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Sabah kahvaltıda annesi ve benimle küçük bir tartışma yaşadı. O sırada bana, 'seni polise şikayet edeceğim. Niye benimle uğraşıyorsun' dedi. Ben de 'git polis orada şikayet et' dedim. Son günlerde içine çok kapanıktı. Ne söylesek hep bize tepki gösteriyordu. Asabileşmişti. O gün öğlen saatlerinde evden çıktı ve kendisinden bir haber alamadık. Hayatından endişe ediyoruz. İlk 2 gün ilçe merkezinde güvenlik kuvvetleri her yeri aradı ama bulamadılar. Yerini bilen veya gören varsa Allah rızası için haber versin. Kendisini öz kızım gibi severim? diye konuştu.Kızının kaçıp gideceği bir yerinin olmadığını belirten anne Nermin Duman (39), Didem'in kendisinin ilk eşinden çocuğu olduğunu belirtti. Kızının bir an evvel evine dönmesini isteyen 5 çocuk annesi Nermin Yüksel, 'ilk eşimden 2 çocuğum vardı. İkinci evliliğimde de 3 çocuğum oldu. Yuvada olan iki çocuğumu eve getirdim. Olay günü kahvaltı masasında tartıştık. Kendisi bize kızıp evi terk etti. En son yaya olarak karayolu ile Erzincan yönüne gittiği görülmüş. Kendisini çok özledik. Bir an evvel evine dönmesini istiyoruz. Nerede ise çıkıp gelsin. Ben onu çok seviyorum. O benim ilk göz ağrım' dedi.