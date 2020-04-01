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Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi

Hatay Reyhanlı'da yaşayan 19 yaşındaki lise öğrencisi Dilara Altınorak, topladığı plastik atıkları kullanarak koronavirüs resmi yaptı.

01.04.2020 08:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:11
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde uzun zamandır mozaik ve hurda sanatçısı babası Mervan Altınorak ile çeşitli heykeller yapan Dilara Altınorak, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de görülen koronavirüs salgınını kullandığı plastik atıklarla resmetti.

"EVDE KALIN MESAJI VERMEK İSTEDİM"

Altınorak, gündemi takip ederek koronavirüsün resmini yaparken, bir de mesaj verdi. Vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve sosyal aktivitelerle meşgul olmalarını isteyen Altınorak, "Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs eğitim, ulaşım gibi günlük yaşantımızda birçok şeyi etkiledi. Ben de evde kaldığım sürede koronavirüsün resmini yaparak 'evde kalın' mesajı vermek istedim" dedi.

"VİRÜS SANATI ETKİLEYEMEZ"

Virüsün sanatı etkileyemeyeceğini söyleyen Altınorak, "Ben boş zamanımı değerlendirmek için koronavirüs resmi yaptım. Bu çalışmamda plastik atıklar kullandım. Gündemdeki bu çalışmayı yaparken aslında bir mesaj vermek istedim. Evinizde kalın evdeki zamanınızı iyi değerlendirin, kitap okuyabilir ve benim gibi resim yapabilirsiniz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Reyhanlı, Türkiye, Hatay, Sağlık, Yaşam, Güncel
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Haberler ›› Yaşam ››Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi - Haberler
Yorumlar (2)
NUR:ne önemli bişey yapmış bravo !!
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HAKAN:Duyarlı bir öğrenci olarak halkı uyarması ve sorumlu olmaya davet etmesi güzel bir davranış. Ancak virüs sanata dokunamaz cümlesi anlamsız bilinçsiz ve sorumsuz bir davranış olmuş . Bu virüs tüm insanlığı tehdit eden çok tehlikeli bir virüstür. Sağlık konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim adamlarını, doktorları, siyasetçileri, sanatçıları, zengini, fakiri kısaca her katagorideki insanı ayırmadan hastalandıran bir virüstür. Lütfen tedbirli ve sorumlu davranalım.
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