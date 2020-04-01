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LİSELİ DİLARA, KORONAVİRÜSÜN RESMİNİ ÇİZDİ

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, lise öğrencisi Dilara Altınorak (19), topladığı plastik atıklarla 'koronavirüs'ün resmini yaptı.

01.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:17
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, lise öğrencisi Dilara Altınorak (19), topladığı plastik atıklarla 'koronavirüs'ün resmini yaptı.
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde uzun zamandır mozaik ve hurda sanatçısı babası Mervan Altınorak ile çeşitli heykeller yapan Dilara Altınorak, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de görülen koronavirüs salgınını kullandığı plastik atıklarla resmetti. Altınorak, gündemi takip ederek koronavirüsün resmini yaparken, bir de mesaj verdi. Vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve sosyal aktivitelerle meşgul olmalarını isteyen Altınorak, "Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs eğitim, ulaşım gibi günlük yaşantımızda birçok şeyi etkiledi. Ben de evde kaldığım sürede koronavirüsün resmini yaparak 'evde kalın' mesajı vermek istedim" dedi.
'VİRÜS SANATI ETKİLEYEMEZ'
Virüsün sanatı etkileyemeyeceğini söyleyen Altınorak, 'Ben boş zamanımı değerlendirmek için koronavirüs resmi yaptım. Bu çalışmamda plastik atıklar kullandım. Gündemdeki bu çalışmayı yaparken aslında bir mesaj vermek istedim. Evinizde kalın evdeki zamanınızı iyi değerlendirin, kitap okuyabilir ve benim gibi resim yapabilirsiniz' diye konuştu.
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LİSELİ DİLARA, KORONAVİRÜSÜN RESMİNİ ÇİZDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Reyhanlı, Türkiye, Hatay, Güncel

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LİSELİ DİLARA, KORONAVİRÜSÜN RESMİNİ ÇİZDİ
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