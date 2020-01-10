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Liseli Emre dualarla uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Faruk Emre, sevenleri tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde toprağa verildi.

10.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:20Liseli Emre dualarla uğurlandı
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Faruk Emre, sevenleri tarafından 'nın ilçesinde toprağa verildi.

Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Yardımcısı Zekeri Avcı ile Mesleki Eğitim Merkez Müdür Yardımcısı Sündüz Avcı'nın oğulları Faruk Emre Avcı (16), geçtiğimiz yıl yakalanmış olduğu bir hastalık sonucunda bir yıldır tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Avcı için ikindi namazını müteakip aşağı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kızılcahamam Mezarlığı'na defnedilen Faruk Emre'yi arkadaşları son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeye, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, eski Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü H. İbrahim Ulubey, eski İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Mustafa Hakan Güvençer, Kahramankazan, Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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