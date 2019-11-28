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Liseli Furkan yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

ADIYAMAN'da, lise öğrencisi Furkan Aydoğmuş (16), yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

28.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:22Liseli Furkan yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

ADIYAMAN'da, lise öğrencisi Furkan (16), yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Merkez Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Aydoğmuş, okuldan eve döndüğü sırada Turgut Reis Mahallesi'nde yerde cüzdan buldu. Cüzdanı alan Aydoğmuş, içinde 645 TL para, kredi kartı ve kimlikler olduğunu gördü. Aydoğmuş, Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde görevli polislere durumu anlatarak cüzdanı teslim etti. Polis, cüzdan içinde bulunan bilgilerden sahibi Mehmet Tekintaş'a ulaştı.

Çağrı üzerine gelen Tekintaş'a cüzdan polis tarafından teslim edildi. Cüzdanı bulunduğu için mutlu olan Tekintaş'ın teşekkür için para verme teklifi ise liseli Furkan tarafından kabul edilmedi.

Tekintaş ve olaya tanıklık edenler, liseli Furkan'ı örnek davranışından dolayı kutladı.



Turgut reis Mahallesi, Anadolu Lisesi, Aydoğmuş, Güncel

Kaynak: DHA

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