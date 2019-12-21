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Liseli genç, ders çalışmak için gittiği evde kaza kurşunuyla öldü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 yaşındaki genç, ders çalışmak için gittiği evde silahla oynayan arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybetti.

21.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:37 Liseli genç, ders çalışmak için gittiği evde kaza kurşunuyla öldü
KOCAELİ (İHA) – 'nin ilçesinde 17 yaşındaki genç, ders çalışmak için gittiği evde silahla oynayan arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.15 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batuhan Demirhan adlı 17 yaşındaki genç 2 arkadaşıyla birlikte T.K. (17) adlı arkadaşının evine ders çalışmaya gitti. Ders arasında kahvaltı yapan gençlerden T.K., babasına ait silahla oynamaya başladı. Bir anda ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Batuhan Demirhan kanlar içinde yere yığılınca diğer arkadaşları durumu 112 acil yardım ekiplerine verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Batuhan Demirhan, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilen ağır yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasına ait silahla oynarken kazayla arkadaşını öldüren T.K. adlı genç gözaltına alınırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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