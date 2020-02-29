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Liseli genç karnına bıçak sapladı

Burdur'da lise öğrencisi genç kız göl kenarına giderek karnına bıçak sapladı.

29.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:51Liseli genç karnına bıçak sapladı
'da lise öğrencisi genç kız göl kenarına giderek karnına bıçak sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Burdur merkezde Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi M.Ç. (17), göl kenarında yanına aldığı bıçağı karnına saplayıp intihar girişiminde bulundu. Kanlar içinde kalan M.Ç.'yi gören çevredekiler durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ç. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURDUR

Burdur, Genç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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29.02.2020 14:19:45