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Liseli genç kızdan iki gündür haber alınamıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Merve Sarıca'dan iki gündür haber alamayan ailesi kızlarının hayatından endişe duyuyor.

08.12.2019 23:51 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:59Liseli genç kızdan iki gündür haber alınamıyor
'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Merve Sarıca'dan iki gündür alamayan ailesi kızlarının hayatından endişe duyuyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan ve dün sabahtan bu yana kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Merve Sarıca'nın babası Sarıca, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. Ören Yenimalle'de ikamet ettiklerini ifade eden baba Sarıca, kızının bulunması için herkesten yardım istedi. Acılı baba Sarıca, yaptığı açıklamada, "Kızım Merve, dün sabah 07.30-08.00 saatleri arasında evden çıktı. Otobüse binip binmediği konusunda net bilgimiz yok. Yarın sabah, söz konusu saatlerde mahallemize çalışan halk otobüslerinin kameralarını inceleyeceğiz. Merve ve diğer çocuklarımla arkadaş gibiyiz. Derslerine çalışmaları dışında hiçbir şekilde baskı yapmıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bir erkek arkadaşı da yok. Merve'nin kaybolduğu ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurumuzu yaptık. Biz Merve'nin kaçırıldığını düşünüyoruz. Televizyonlarda hemen hemen her gün kadına şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili haberler izliyoruz. Kızımın da bu şekilde olmasını istemiyorum. Merve'nin kaybolduğunu gerek sosyal medyadan paylaşım yaparak gerekse haber siteleri aracılığı ile duyuran, konuya duyarlı olan herkese teşekkür ederken, kızımı görenlerin insaniyet namına İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne veya bizlere bildirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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