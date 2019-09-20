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Liseli genç ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı liseli genç ölümden döndü.

20.09.2019 15:14Liseli genç ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı liseli genç ölümden döndü. Yaralan genç öğrenci hastaneye kaldırıldı.


Kaza Alanyurt yolu üzerinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Ergin Ç. (41) idaresindeki 16 LM 735 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi Ahmet Faruk B'ye (17) çarptı. Havaya fırlayarak önce aracın ön camına çarpan genç daha sonra yere düştü. Yaralı gencin yardımına arkadaşları ile çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor. - BURSA


İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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