Liseli genç şefler mutfakta yeteneklerini konuşturdu

'Sektör Yetenek Avında' projesi kapsamında Metro Türkiye 'nin bünyesinde yer alan Gastronometro'da gerçekleşen yarışmada 12 okulun öğrencileri kıyasıya yarıştı. Yarışmanın birinciliğini Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı "Sektör Yetenek Avında" projesi kapsamında düzenlenen Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması, 3. yılında da genç yetenekleri bir araya getirdi. TÜROB'un Milli Eğitim Bakanlığı ve Metro Türkiye iş birliğiyle düzenlediği yarışmanın birinciliğini Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi göğüsledi. Yarışma kapsamında Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Metro Türkiye'nin bünyesinde yer alan Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'da gerçekleştirilen ödül töreninde, Sektör Yetenek Avında yarışmasını üçüncü kez gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten diyen TÜROB Başkanı Müberra Eresin yarışmayla ilgili şunları söyledi: "Turizm otelcilik sektörü ve meslek liseleri arasında bir köprü oluşturmak üzere hayata geçirdiğimiz, Sektör Yetenek Avında isimli liseler arası yemek yarışmasını 2018 yılından beri gerçekleştiriyoruz. Gastronomi şüphesiz son yılların en cazibeli turizm ürünlerinden ve seyahat motivasyonlarından biri. Ülkemizde bu alanda çok güzel işler yapılıyor, harika projelere ve girişimlere şahit oluyoruz. Geç kalınmış bir farkındalık ama Türkiye gibi gastronomi zengini bir ülke için başarmak zor olmadı. Turizm sektörü içerisindeki her alanda olduğu gibi gastronomi de fazlasıyla nitelikli iş gücüne ve deneyime dayanıyor. Dolayısıyla, gençler bu konuda en önemli avantajımız ve güvencemiz. Hedefimiz bu yarışmayı büyütmek, Türkiye geneline farklı kategorilerle genişletmek, okul – sektör işbirliğinin en güzel ve anlamlı örneğini sürdürülebilir şekilde ortaya koymak."

"Anadolu lezzetleri gibi kendi hikâyenizi yazın"

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, etkinlikte yaptığı konuşmada genç şefleri desteklemenin Türk mutfağının değerlerini gelecek nesillere aktarma amacıyla atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti. Minialai, "2015 yılında eğitim, AR-GE ve gastronomi dünyasını bir araya getiren bir buluşma merkezi olarak Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'da bugün genç şef adaylarımızın heyecanını paylaşıyoruz. Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtılması için genç şeflerimizin büyük bir sorumluluk taşıdığına inanıyorum. Genç şeflerimiz, geleceğin şefleri olarak Türkiye'nin zengin lezzetlerini tüm dünyaya tanıtacak ve tattıracaklar. Türk mutfağını en iyi şekilde öğrenerek, geleneklerini bilerek ve reçetelerinde, menülerinde Coğrafi İşaretleri ürünleri kullanarak Türk mutfağının bilinirliğini sağlama yolunda önemli adımlar atmaları gerekiyor. Genç şeflerimizin Türk mutfağına sahip çıkmalarını ve Anadolu lezzetleri gibi kendi hikâyelerini yazmalarını arzu ediyorum." dedi.

12 okula toplam 85 bin TL'lik ödül

'Sektör Yetenek Avında' yarışmasında birinci olan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İnoksan'dan 10 bin TL'lik hediye çekiyle ödüllendirildi. İkinci olan Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 bin TL, üçüncü olan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 4 bin TL'lik hediye çekiyle ödüllendirildi. Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ecolab'dan hijyen ödülü alırken, katılımcı tüm okullara ayrıca Ecolab'dan 4'er bin TL değerinde hijyen ürünleri paketi hediye edildi. İlk üçe giren okullara ayrıca Pirge tarafından şef bıçağı hediye edildi.