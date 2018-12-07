Liseli gencin feci ölümü

07 Aralık 2018 Cuma 11:05



07 Aralık 2018 Cuma 11:05

Liseli gencin feci ölümüBakırköy'de ilk kez uyuşturucu deneyen lise öğrencisi evinin camından düşerek hayatını kaybettiİSTANBUL - Bakırköy'de arkadaşlarıyla buluştuktan sonra ilk kez yemekte uyuşturucu deneyen lise öğrencisi eve geldiğinde kendisini iyi hissetmediğini anne ve babasına söyledi. Bu sırada evin penceresine yaklaştığında dengesini kaybeden genç 10. kattan yere düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan polis uyuşturucuyu gençlere temin eden korsan taksi şoförünü gözaltına aldı. Olay Bakırköy'de geçtiğimiz günler de meydana geldi. İddiaya göre Serhat Sarı isimli genç ailesiyle akşam yemek yedi. Ardından ailesinin yanından ayrılan genç, arkadaşları ile buluştu. Bu sırada bir arkadaşının kullandığı uyuşturucu maddeyi merak ederek ilk defa denedi. Kullandığı uyuşturucu sonrasında kendini iyi hissetmeyen Sarı arkadaşlarının yanından ayrılarak Ataköy'de bulunan evine geldi. Bina girişinde ayaklarında ayakkabı ve çorap olmayan çocuklarını gören anne ve babası çocuğa neden bu durumda olduğunu sordu. Sarı annesine uyuşturucu kullandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Anne ve baba çocuklarını alarak 10. Katta bulunan evlerine çıkardı ve konuşmaya başladı. Bu sırada kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde bulunan Sarı, anne ve babasına kedisinin düştüğünü ve nasıl düştüğünü göstermek istediğini söyledi. Bu sırada cam kenarına gelen Sarı, bu sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü ve hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun ölümünden sonra polis ekipleri soruşturma başlatarak Sarı'nın yemek yediği arkadaşlarını sorguya aldı. Bu sırada uyuşturucu maddeyi kullanan arkadaşı uyuşturucu maddeyi bir korsan taksi şoföründen aldığını söyledi. Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan korsan taksi şoförü şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan liseli Serhat'ın apartmanda son görüntüleri ortaya çıktı. Genç apartmanda yürürken görülüyor.