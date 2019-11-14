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Liseli gencin intiharında 'Mavi Balina' şüphesi

Ordu'da intihar eden liseli gencin yakını, 'Mavi Balina' oyunundan şüphelendiklerini söyledi.

14.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:50Liseli gencin intiharında 'Mavi Balina' şüphesi
'da intihar eden liseli gencin yakını, 'Mavi Balina' oyunundan şüphelendiklerini söyledi.

Ordu'da lise 2. sınıf öğrencisi Alperen A. (16), dün gece ailesi evden ayrılınca namaz kıldıktan sonra babasının tabancasıyla intihar etti. Bucak Mahallesi'ndeki evlerine sabaha karşı dönen aile, oğullarının cansız bedenini namaz kıldığı seccadenin üzerinde buldu. Aile hemen polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen ekipler, Alperen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Geride bir not bırakan Alperen'in "ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını" yazdığı öğrenildi.

İntiharda 'Mavi Balina' şüphesi

İntihar eden lise öğrencisi Alperen A.'nın dayısı Hami Gücüklüoğlu, intihar nedenini bilmediklerini ancak gençleri ölüme sürükleyebilen sanal internet oyunu Mavi Balina'dan şüphelendiklerini belirterek, "Savcının vereceği rapora göre belli olacak. Mavi Balina oyunundan şüpheleniyorum. Bütün insanlara da sesleniyorum, herkes bu çocuklara sahip çıksın eğer böyle bir şey olduysa. Başka canlar da yanmasın. Bu oyunlar yüzünden intihar edenleri biliyoruz, televizyonda görüyoruz. Aklımıza oyun geliyor. Çünkü anne babası ile sıkıntısı yok, öğrenciliğinde de bir sıkıntısı yok, başarılı bir talebe. O yüzden aklıma hep oyun geliyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İntiharın kesin nedeninin soruşturma sonucu belli olacağı öğrenildi. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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