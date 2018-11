Liseli Gençler Başarılarını Bozbey'le Paylaştı

15 Kasım 2018 Perşembe 14:44



15 Kasım 2018 Perşembe 14:44

First Robotics Competition (FRC) yarışlarında 5'inciliğe kadar yükselme başarısı gösteren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Nilüfer Belediye Başkanı Başkan Mustafa Bozbey , "Ülkenin geleceğine siz imza atacaksınız" dedi.Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, First Robotics Competition (FRC) yarışlarının Türkiye ayağında, Nilüfer Belediyesi'nin de destekleriyle "First Nilüfer Team" adıyla Bursa 'yı başarıyla temsil eden MTAL öğrencilerini makamında ağırladı. Başkan Mustafa Bozbey, "İlerde sizleri daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Emeğinizin ve beyin üretiminizin karşılığını mutlaka alacaksınız. Sizler, inanıyorum ki üreteceğiniz değerlerle birlikte katma değeri yüksek ürünler de üreterek, bu ülkenin geleceğine imza atacaksınız. Bu ülke, işte o zaman Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesine ulaşır. Bunu sizlerden bekliyoruz ve size güveniyoruz. Bizler de, elimizden gelen desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu.FRC yarışlarına Amerika Avustralya ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını belirten MTAL Müdürü Ömer Pınarlı da, turnuvanın Türkiye ayağına çeşitli illerden 64 takımın katıldığını belirtti. 19-22 Ekim Fenerbahçe Ülker Sports Arena 'da gerçekleştirilen yarışmada, Nilüfer Belediyesi'nin de destekleriyle Makine, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve İklimlendirme, Otomasyon Bölümü öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan "First Nilüfer Team" adıyla Bursa'yı temsil eden tek takım olduklarını ifade eden Pınarlı, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 1 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek uzay ve havacılık konulu "Deep Space" turnuvasına hazırlandıklarını belirten Ömer Pınarlı, yarışmanın 6 hafta öncesinde istenen tasarımı hayata geçirebilmek için sponsorlara ihtiyaçları olduklarını vurguladı. - BURSA