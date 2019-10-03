Haberler » Yerel » Haber

Liseli gençler hayallerini gökyüzüyle buluşturdular

Liseli gençler hayallerini gökyüzüyle buluşturdular İran sınırında uçurtma şenliğiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki yüksek tepelerde uçurtma şenliği düzenlendi.

03.10.2019 18:13
Liseli gençler hayallerini gökyüzüyle buluşturdular
İran sınırında uçurtma şenliği
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki yüksek tepelerde uçurtma şenliği düzenlendi.
İlçe merkezine 47 kilometre uzaklı olan ve İran'ın sıfır noktasında yer alan Esendere beldesindeki Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Taner Özmen öncülüğünde uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Okula yakın bölgede bulunan yüksek tepelere çıkan öğretmen ve öğrenciler, 'hayalleri gökyüzüyle buluşturalım' sloganıyla esen rüzgar karşısında uçurtmalarını uçurdular.
Konuyla ilgili açıklama yapan Müdür Kenan Canan, okul olarak bu haftaki sosyal etkinlik derslerini dışarıda yaptıklarını belirterek, "Öğretmenimiz Taner Özmen'in eşliğinde, iki sınıfımızı dışarıya çıkarttık. Öğrencilerimiz dışarıda doyasıya eğlendiler. Okulumuza yakın rüzgar esen tepelere çıkarak doyasıya uçurtma uçurttuk" dedi.
Liseli gençler hayallerini gökyüzüyle buluşturdular

Yüksekova, Esendere, Hakkari, İran, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
22:06 Suriyeden atılan havan topu sonucu ölenler anıldı
21:56 Karaman'da polis aracıyla elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
21:35 Anadolu Mektebi, Necip Fazıl'ı Erciş'te yad etti
21:05 Bafra'da 'Dünya Yürüyüş Günü'nde 10 bin adım attılar
20:59 Dünya Kupası'nda altın madalya Brezilya ve Rusya'nın oldu
20:03 Fatma Şahin'den ABD çıkarması
19:58 Levent Vadisi Tarihi Kentler Birliği'nin gündeminde