Liseli gençler 'Kadına Şiddet'i durdurmak için Bafra'dan dünyaya seslendiler

Liseli gençler 'Kadına Şiddet'i durdurmak için Bafra 'dan dünyaya seslendilerSAMSUN - Samsun Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri İngilizce öğretmenleri Naim Okay önderliğinde Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü doyasıyla Alparslan Turkeş Parkında toplandılar. Alparslan Türkeş Parkında toplanan öğrenciler yıl içinde ölen 302 kadını temsilen kana bulanmış 302 çift bayan ayakkabısıyla çok çarpıcı bir etkinlik yaptılar. Bir grup öğrenci çocuk gelinlere ve kadına yönelik şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çekerken bir başka grup öğrenci ise Diyojen misali ellerindeki fenerle kadına yönelik şiddet uygulamayan erkek aradılar .Öğrenciler ellerindeki taşıdıkları İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca,İtalyanca, Arapça, Yunanca, Rusca, Felmence ve Çince pankartlarla ve de İngilizce, Almanca, Türkçe basın açıklamaları ile kadına yönelik şiddetin son bulması için dünyaya seslendiler. Öğrencileri dikkatle izleyen kadınlarda "Kadına şiddete sende bir el ver "panosuna boyaya batırdıkları ellerini basarak destek verdiler.Bafra Anadolu lisesi 10 - G sınıfı öğrencisi Aysima Köse yaptığı basın açıklamasında "Kadına yönelik şiddet uzaklarda değil, evimizde, sokağımızda her yerde. Geçtiğimiz yıllarda acılarını hala derinden hissettiğimiz Özgecan, Dr. Aynur Dağdemir, Şule Çet,Rabia Naz ve yüzlercesinin yanı sıra ve geçenlerde de çocuğunun gösteri önünde boğazı kesilerek tüm Türkiye'nin vahşete tanık olduğu Emine Bulut cinayeti de dahil olmak üzere 2019 yılının Kasım ayına kadar 302 kadın öldürüldü. Bizler Bafra Anadolu Lisesi olarak kadın cinayetlerinin sadece Türkiye de olmadığını tüm dünya devletlerinde de pek çok kadın cinayetinin olduğunu biliyoruz. Bu ne bizim ne de dünyamızın kaderi. Bafra'dan dünyanın 7 kıtasına İngilizce, Fransızca, Çince,Almanca, İspanyolca,Arapça,İtalyanca,Yunanca ve flemenkçe pankartlarla ve İngilizce,Almanca ve Türkçe basın açıklamamızla "Kadına Şiddete Son "diye haykırıyoruz. Tek temennimiz kadına şiddetin olmadığı bir dünya" dedi.İngilizce öğretmeni Naim OKAY ise Bafra Anadolu Lisesi olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınarken kadının modern toplumda olması gereken yeri vurgulamak istedik .Bu etkinlikleri 15 senedir yapıyoruz ve kadına yönelik şiddet konusunda öğrencilerimizle beraber, toplumunda farkındalılığını artırdığımızı düşünüyorum." Şeklinde konuştu.