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Liseli gençlerin balık tutma macerası faciayla bitti: Kayığın batması sonucu 1 kişi suda kayboldu,...

Liseli gençlerin balık tutma macerası faciayla bitti: Kayığın batması sonucu 1 kişi suda kayboldu, 2 kişi yüzerek kurtuldu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde baraj gölünde balık tutmaya açılan gençlerin bulunduğu kayığın batması sonucu 1 kişi kayboldu, 2 kişi yüzerek kurtuldu.

12.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:28
Liseli gençlerin balık tutma macerası faciayla bitti: Kayığın batması sonucu 1 kişi suda kayboldu, 2 kişi yüzerek kurtuldu
OSMANİYE - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde baraj gölünde balık tutmaya açılan gençlerin bulunduğu kayığın batması sonucu 1 kişi kayboldu, 2 kişi yüzerek kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sarıdal ve Burak Ç. Ali B. ilçeye bağlı Bahadırlı Köyündeki Karatepe Aslantaş baraj gölüne balık tutmak için kayıkla açıldı. Bir süre sonra kayığın su almaya başlamasıyla alabora olan kayık battı. Kayıktan atlayıp yüzerek kıyıya çıkan Burak Ç. Ali B. kurtulurken Mustafa Sarıdal kayboldu. Boğulmaktan kurtulan 2 kişi durumu hemen jandarmaya ve 112'ye bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan kendi imkanlarıyla çıkan ve boğulmaktan son anda kurtulan 2 genci ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi kaldırdı.
Baraj gölünde kaybolan Mustafa Sarıdal'ın sudan çıkartılması için Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisler bekleniyor. Liseli gençlerin balık tutma macerası faciayla bitti: Kayığın batması sonucu 1 kişi suda kayboldu,...

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa
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