06 Mart 2019, 12:20
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Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı

Erzincan'da bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isteyen 16 yaşındaki genç kız, sobayla temas edince tüm vücudunu alevler sardı. Babası tarafından kurtarılan genç kızın tedavisi sürüyor.

Erzincan'da bitlenen saçlarını okuldaki arkadaşlarının tavsiyesi üzerine benzinle yıkamak isteyen lise öğrencisi 16 yaşındaki Gözde K., sobayla temas edince alevler içinde kaldı. Babası tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Gözde K., sevk edildiği Erzurum'da tedaviye alındı. Ailesinin maddi durumu iyi olmayan genç kız için sosyal medyadayardım kampanyası başlatıldı.

Olay, 3 Mart günü saat 22.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fikriye- Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K., arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Gözde K., banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarını döktü. Ancak bu sırada saçları sobayla temas edince, Gözde K., alevler içinde kaldı.

HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ KIZ TEDAVİ ALTINDA

Çığlık seslerin duyan Erdal K., banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal K., sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ambulansla Gözde K., hastaneye kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

KIZINA MÜDAHALE EDERKEN ELLERİ YANDI

Kızını kurtarırken ellerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Erdal K., kabus dolu anları şöyle anlattı:

"Kızımın saçında bitler oluşmuş. Okuldaki arkadaşları da bunun çözümünün saçlarını benzinle yıkamak olduğunu söylemiş. Banyo kazanını yakmakta kullandığımız benzinden bir miktar saçına dökmüş. Bu sırada eğilirken, saçları sobada alev almış. Kızımın çığlıkları üzerine banyoya koştuk. Kapıyı kilitlediği için kendisi çıkmayı başaramamış.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİĞİMDE ALEV ALMIŞTI

Kapıyı kırıp içeriye girdim. Kızım alev almıştı. Havluya sarıp söndürdüm. Hemen 112'yi aradık ve hastaneye kaldırdık. Kanaması var, ameliyat oldu. Sürekli pansuman yapılıyor. Allah'ım yavrumuzu bize bağışlasın. Ben ailemin geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlıyorum. Kızımın bu hale gelmesinin tek nedeni maddi imkansızlık."

SOSYAL MEDYADA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu arada, ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için sosyal medyada Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (29)
ASIL BEKA: suriyeli olsaydı devlet elleri ile bitini ayıklardı.
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CAHİLLİK DİZ BOYU: Benzin dök diye akıl veren cahiller!
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ALLAH ŞİFA VERSİN: Geçmiş olsun Allah şifa versin
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TIRI VIRI: demokrasi için ortalıgı ateşe verenler bu kızcagıza kızıyor sen pire için yorgan yakmadınmı otttan oktan mevzularla kızımıza allahtan acil şifalar diliyorum
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BİRİSİ: Oda bilir bit ilacı almayı maddiyat işte Allah yardımcıları olsun
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