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Liseli İskender'i ezen şoför konuştu Açıklaması

Bursa'nın Mudanya ilçesinde servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek'in (15) ölümüne, 2 öğrencinin de yaralanmasına yol açan şoför Mehmet Akkökoğlu'nun (54) yargılanmasına başlandı.

26.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:21
Liseli İskender'i ezen şoför konuştu Açıklaması
Bursa 'nın Mudanya ilçesinde servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek'in (15) ölümüne, 2 öğrencinin de yaralanmasına yol açan şoför Mehmet Akkökoğlu'nun (54) yargılanmasına başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tavsiyesi doğrultusunda, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlanan Akkökoğlu, isteyerek ölüme neden olmadığını ifade ederek, "Gözlerim bir anda karardı. Kronik rahatsızlığım var. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Kaza, 2019 yılı ekim ayında Bademli'de meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile Arda Üzmez (15) yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı öğrenciler, çağrılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan şoför Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücü Mehmet Akkökoğlu'nun, yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile anne Burcu Irmak, babaanne Güneş Şimşek ile kaza sırasında gözleri önünde arkadaşını kaybeden Arda Üzmez katıldı. SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan Mehmet Akkökoğlu, "Sekiz yıldır aynı şirkette muhasebe servisinde çalışıyorum. Olay günü servis şoförünün babası vefat ettiğinden aracı sabah alarak servise çıktım. . Olay günü öğrencileri toplayıp Bademli'ye geldim. Köprüden geçerken gözlerim karardı, araç bankete vurduğunda ayıldım. Frene bastım ama araç havalanmıştı, banket de dar olduğu için manevra yapamadım. Üzgünüm, "Kronik rahatsızlığım var, tahliyemi istiyorum" diye konuştu

Yaralanan öğrenci Arda Üzmez ise, okula giderken İskender'le yol kenarında yürürken taksi durağına kadar geldiklerini, sonrasına veya kazaya dair bir şey hatırlamadığını söyledi.

Müşteki babaanne Güneş Şimşek ise şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Günahsız yetim yavrumu öldürdü. Her uykusuz olan, rahatsız olan böyle can mı alacak? Ben de şeker hastasıyım, o zaman bineyim bir araca birilerini öldüreyim. Yazık değil mi yavruma, annesine, bana? Sanıktan davacıyım." şeklinde konuştu.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan babaanne Şimşek, "Benim yetim yavrumu mu buldu? Yorgunum uykuluyum demekle olmuyor, çıkmasaydı yola. Çıkmasaydı, böyle canilere fırsat vermesinler. Adalet istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında tanıkların sonraki celselerde dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşmayı erteledi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: İskender, Bursa, Güncel

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