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Liseli kızı minibüsle kaçırmaya kalkışan 3 kişi yakalandı (2)

KAÇIRANLARDAN BİRİ ENİŞTESİ ÇIKTIKars'ta lise öğrencisi M.B.'yi okul önünde minibüse zorla bindirerek kaçırmaya çalışanlardan birinin ablası H.B.'nin eşi Selçuk B. olduğu ortaya çıktı.

09.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:58Liseli kızı minibüsle kaçırmaya kalkışan 3 kişi yakalandı (2)

KAÇIRANLARDAN BİRİ ENİŞTESİ ÇIKTI

Kars'ta lise öğrencisi M.B.'yi okul önünde minibüse zorla bindirerek kaçırmaya çalışanlardan birinin ablası H.B.'nin eşi B. olduğu ortaya çıktı. 6 günü saat 16.10'da Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi'nin önüne giden enişte Selçuk B., okul çıkışı baldızının yanına giderek, "Ben köye gidiyorum gel seni de götüreyim" dedi. Elini omuzuna attığı eniştesi ile birlikte okul önünde bekleyen minibüse doğru giden M.B. araç içerisinde daha önce arkadaşlık yaptığı Bayram A.'yı görünce kaçırılıcağını anlayıp bağırarak yardım istedi. Bu sırada Selçuk B. genç kızı zorla araca bindirdi. Zorla minibüse bindirilen kızın yardım istemesi üzerine okul önünde görevli polis harekete geçti.  Polis memurunun bilgi vermesi üzerine, genç kızın içerisinde bulunan araç, Çakmak Mahallesi'nde durduruldu. M.B., "Kurtarın beni" diyerek minibüsten atlayıp polise doğru koştu. Araçta darp edildiği anlaşılan genç kız olay yerine çağrılan amlubansla Harakani Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Minibüste bulunan şoför Serkan T., enişte Selçuk B. ve Bayram A., gözaltına alındı. 8 Aralık akşamı mahkemeye çıkarılan 3 kişi, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Enişte Selçuk B.'nin eşi H.B.'yi de kaçırarak evlendiği öğrenildi.



Aralık, Selçuk, Güncel

Kaynak: DHA

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