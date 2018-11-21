Liseli Kızlar Çin'den Ödülle Döndü

39 ülkeden 49 takımın katıldığı yarışmadan öğrenciler akıllı robot, lazer kesim ve kısa dijital video alanlarında finale kaldı. Öğrenciler ayrıca "En İyi Uygulama", "En İyi Sunum" ve "En İyi Takım Çalışması" alanlarında ödül aldı.

İstanbul Çamlıca Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, 15-21 Kasım 2018 tarihlerinde Pekin'de yapılan 2. Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı'nda Türkiye'yi temsil etti.

5 öğrenci ve 2 öğretmen katıldı

39 ülkenin gençlerinin katıldığı organizasyona Türkiye'yi temsilen davet edilen Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, 5 öğrenci ve 2 öğretmen programa iştirak etti. Türkiye'de çalıştay öncesinde danışman öğretmenleri Yunus Erdoğan ve Şeyma Ahsen Pirinçveren'le birlikte hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler Sıla Eylül Gündüz, Mevanur Çabuk, Meryem Özdemir, Ece Çınar, Havva Gülsena Uysal, çalıştaya katılmak üzere gittikleri Çin'in başkenti Pekin'de ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek üzere yarıştı.

3 kategoride finale kaldılar

İmam hatip lisesi öğrencileri, 39 ülkeden 267 öğrenci ve 49 takımın yarıştığı çalıştayda "Akıllı Robot", "Lazer Kesim" ve "Kısa Dijital Video" alanlarında finale kaldı. Öğrencilerden Meryem Özdemir ve Sıla Eylül Gündüz "En İyi Uygulama", Gül Sena Uysal "En İyi Sunum" alanında, Ece Çınar ve Mevanur Çabuk "En İyi Takım Çalışması" alanlarında ödül aldı.

Pekin Büyükelçisi ağırladı

Öte yandan, ''2.Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı'' için Çin'in başkenti Pekin'de bulunan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen tarafından büyükelçilikte ağırlandı. Öğrencilerden çalıştay hakkında bilgi alan ve izlenimlerini paylaşan büyükelçi Önen, Çin-Türkiye ilişkileri hakkında da bilgi aktarımında bulundu.