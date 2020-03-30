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Liseli Melike, sağlıkçıları Türkiye'yi sırtlarken resmetti

RİZE'de, güzel sanatlar lisesi öğrencisi Melike Turgut (18), koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını resmedip, sosyal medyada paylaştı.

30.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:46
Liseli Melike, sağlıkçıları Türkiye'yi sırtlarken resmetti

RİZE'de, güzel sanatlar lisesi öğrencisi Melike Turgut (18), koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını resmedip, sosyal medyada paylaştı. ' Türkiye 'yi sırtlayan sağlıkçılar' temalı resim, çok sayıda beğeni aldı.

Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi Melike Turgut, dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle gece gündüz fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için resim çizdi. Turgut, sağlık görevlilerini, ay yıldızlı Türkiye haritasını koronavirüse karşı sırtlarken resmetti. Liseli Turgut'un sosyal medyada paylaştığı resim, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, Rize Valiliği'nin hesabı dahil farklı hesaplarda da paylaşıldı.

Güneysu ilçesine bağlı Adacami köyünde yaşayan Melike Turgut, resminin çok beğenildiğini belirterek, "Arkadaşımla konuşarak bu fikri oluşturdum. Televizyon ekranlarından sağlık çalışanlarının yaptıkları fedakarca, azimli çalışmalardan çok etkilendim. Türkiye'nin ve dünyanın bu salgını bertaraf edebilmesi için gayretle çalışıyorlar. Allah onlara kolaylık versin. Ben de onların bu fedakarlığını anlatmak için böyle bir resim çizdim. Ardından bu resmimi sosyal medyada paylaştım. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında bu çalışmam başarılı bulunarak paylaşıldı" dedi.

Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ve Adacami Mahallesi Muhtarı Kadem Öksüz de liseli Melike Turgut'u ressamı arayarak, tebrik etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Rize, Güncel

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