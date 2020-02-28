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Liseli öğrenciler şehitler için yürüdü

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain hava saldırısı sonucu şehit olan 33 kahraman Mehmetçik için Karabük'te lise öğrencileri Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.

28.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:36Liseli öğrenciler şehitler için yürüdü
'nin kentinde düzenlenen hain hava saldırısı sonucu şehit olan 33 kahraman Mehmetçik için 'te lise öğrencileri Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen hava saldırı sonrasında Karabük Mesleki ve Anadolu Meslek lisesi önünde toplanan 100 civarında öğrenci Askerlik şubesine yürüdü.

Ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte slogan atarak, Askerlik Şubesine kadar gelen öğrenciler burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında daha sonra kent meydanına yürüyen öğrenciler, burada komando marşı okuduktan sonra okullarına geri döndü. - KARABÜK

Karabük, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 15:32:41