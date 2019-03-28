Liseli Öğrenciler Yemen İçin Sergi Açtı

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Başkentte, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ortaokulu tarafından öğrencilerin geleneksel el sanatlarında ürettikleri eserlerin satıldığı "Çanakkale'den Yemen'e" sergisi düzenlendi.Lise öğrencilerinin hat, tezhip ve çini gibi geleneksel sanatlarda ürettikleri yüzden fazla eserin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hasan Özer, Türkiye'de güzel sanatlar programı uygulanan 4 liseden biri olduklarını belirterek, öğrencilerinin ürettikleri ilk eserleri Yemen'deki mazlumlara yardımda bulunmak için satışa çıkardıklarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.Öğrencilerin daha fazla yardım toplayabilmek amacıyla her gün yeni ürünler hazırladıklarını anlatan Özer, "Öğrencilerimiz, daha fazla eser hazırlamanın gayretiyle çalıştı. Çocuklarımız adeta 'sanat iyilik için yapılır' mesajı verdi. Aynı zamanda danışmanlık yapan hocalarımız da 'bizim de çorbada tuzumuz bulunsun' diyerek çeşitli eserler hazırladı." dedi.Özer, serginin eğitim öğretim yılı sonuna kadar açık kalacağını, eserlerin satışından elde edilecek gelirin, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere düzenli olarak Türkiye Diyanet Vakfına bağışlanacağını belirtti."Ürettiklerimin geliriyle mazlumlara yardım edebilmek çok güzel"Okulun 9'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Emin Öksüzoğlu, ürettiği eserlerin gelirinin Yemen'e bağışlanacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Sergi için 9 eser yaptım. Kendi ürettiğim eserlerin geliri ile mazlumlara yardım edebilmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.Öğrenci Kübra Akbulut da sergi için 5 eser ürettiğini dile getirerek, "İlk eserlerimizin gelirini Yemen'e gönderecek olmak bizim için çok anlamlı. Bu yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.Sergi öncesinde düzenlenen programda, öğrencilerden Mustafa Çalışkan Kur'an-ı Kerim okudu. Ayrıca geleneksel Türk müziği alanında eğitim alan öğrenciler, kahramanlık türküleri seslendirdikleri bir konser verdi.Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile veli ve öğrenciler katıldı.