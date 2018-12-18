Liseli Öğrencilerden Belediye ve Sosyal Güvenlik Merkezine Ziyaret

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçedeki belediye binası ve Sosyal Güvenlik Merkezini ziyaret etti.Muhasebe bölümü öğrencileri, öğretmenleri Hatice Karakaş İnegöl nezaretinde, önce Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ı ziyaret etti. Özacar'la bir süre sohbet eden öğrenciler, yetkililerden belediyedeki muhasebe çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.Daha sonra Gelibolu Sosyal Güvenlik Merkezini ziyaret eden öğrenciler, burada da çalışmalar hakkında bilgi alarak, ziyaretlerini tamamladı.